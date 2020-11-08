ليست رباط صليبي.. بايرن يعلن مدة غياب كيميتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ فترة غياب لاعبه جوشوا كيميتش عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتعرض كيميش لإصابة قوية خرج على إثرها من الملعب في الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتموند وبايرن، جعلت البعض يتكهن بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأفاد نادي بايرن في بيان: "أجرى جوشوا كيميش عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة الأيمن مساء الأحد".

وأضاف البيان "يتوقع الفريق الطبي في بايرن أن يصبح كيميتش جاهزا للمشاركة مرة أخرى في يناير المقبل".

وانتهت قمة الدوري الألماني بفوز الفريق البافاري 3-2، في الجولة السابعة من المسابقة.

وشارك كيميتش في 11 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع 7.