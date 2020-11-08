تريزيجيه يبتسم في وجه النني.. أستون فيلا يكتسح أرسنال

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 23:21

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أرسنال - أستون فيلا

اكتسح أستون فيلا مستضيفه أرسنال على ملعب الأخير في لقاء شهد مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني.

أستون فيلا انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه شارك أساسيا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 87 بعد تألقه طوال أحداث المباراة من الجانب الهجومي والدفاعي.

أخبار متعلقة
عبقرية وارد براوس تقهر تسديدات تريزيجيه.. عودة غير مكتملة لـ أستون فيلا أمام ساوثامبتون مدرب أستون فيلا: كان بإمكان تريزيجيه تسجيل هاتريك ضد ساوثامبتون مورينيو يخشى على بيل من مدرب أرسنال الموجود في الجهاز الفني لـ ويلز

النني شارك أساسيا في تشكيل لم يتغير عن تشكيل لقاء مانشستر يونايتد، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

أولي واتكينس سجل ثنائية في الشوط الثاني في أقل من 3 دقائق بين الدقيقة 72 و75 وسط انهيار تام لـ أرسنال.

الهدف الأول جاء بتدخل من تريزيجيه الذي أجبر بوكايو ساكا على تحويل الكرة بالخطأ في شباكه في الدقيقة 25.

الأمور اتضحت منذ الدقيقة الأولى أو بالأحرى منذ الثانية 45 عندما سجل أستون فيلا ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود باركلي في موقف تسلل وحجبه للرؤية لـ لينو حارس مرمى أرسنال.

أرسنال كان يمكنه تعديل النتيجة وتحديدا عن طريق ويليان ولاكازيت ولكن الأول سدد خارج المرمى مرتين، والثاني لم ينجح في تحويل رأسيته بنجاح في الشباك رغم وجوده أمام المرمى.

وتعرض توماس بارتي لإصابة جعلته يغادر أرض الملعب بين شوطي المباراة، ليشارك داني سيبايوس بدلا منه.

في الشوط الثاني ضغط أرسنال في البداية وحاول تعديل النتيجة، ودفع ميكيل أرتيتا بالثنائي نيكولاس بيبي ونيكيتاه بدلا من ويليان ولاكازيت، ولكن الأمور لم تتغير والفرص الحقيقية لم تظهر على مرمى أستون فيلا.

وتلقى أرسنال هزيمته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الـ 11.

بينما وصل أستون فيلا للمركز السادس بـ 15 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

في إنجلترا أستون فيلا أرسنال تريزيجيه النني
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد إثارة الوقت الضائع.. إبراهيموفيتش يعوض إهدار ركلة جزاء ويتعادل لـ ميلان أمام فيرونا 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
رسالة وداع مؤثرة من أحمد فتحي لـ الأهلي وجماهيره 17 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: المال ليس له علاقه برحيل رمضان عن الأهلي.. ما وصله من المسؤولين لا يتحمله أي لاعب 19 دقيقة | الدوري المصري
رباعية الخفافيش تستعيد الانتصارات لفالنسيا أمام ريال مدريد.. سولير "هاتريك" ركلات جزاء 26 دقيقة | الدوري الإسباني
ليست رباط صليبي.. بايرن يعلن مدة غياب كيميتش 48 دقيقة | الدوري الألماني
تريزيجيه يبتسم في وجه النني.. أستون فيلا يكتسح أرسنال ساعة | المحترفون
جيسوس: نتيجة التعادل مع ليفربول ليست مرضية.. علينا القتال حتى النهاية ساعة | الدوري الإنجليزي
إسلام جمال لـ في الجول: قررت الرحيل عن الاتحاد لأنني لا أشارك مع حسام حسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو 4 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول
قد ينال إعجابك