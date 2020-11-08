تريزيجيه يبتسم في وجه النني.. أستون فيلا يكتسح أرسنال

اكتسح أستون فيلا مستضيفه أرسنال على ملعب الأخير في لقاء شهد مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني.

أستون فيلا انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه شارك أساسيا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 87 بعد تألقه طوال أحداث المباراة من الجانب الهجومي والدفاعي.

النني شارك أساسيا في تشكيل لم يتغير عن تشكيل لقاء مانشستر يونايتد، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

أولي واتكينس سجل ثنائية في الشوط الثاني في أقل من 3 دقائق بين الدقيقة 72 و75 وسط انهيار تام لـ أرسنال.

الهدف الأول جاء بتدخل من تريزيجيه الذي أجبر بوكايو ساكا على تحويل الكرة بالخطأ في شباكه في الدقيقة 25.

الأمور اتضحت منذ الدقيقة الأولى أو بالأحرى منذ الثانية 45 عندما سجل أستون فيلا ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود باركلي في موقف تسلل وحجبه للرؤية لـ لينو حارس مرمى أرسنال.

أرسنال كان يمكنه تعديل النتيجة وتحديدا عن طريق ويليان ولاكازيت ولكن الأول سدد خارج المرمى مرتين، والثاني لم ينجح في تحويل رأسيته بنجاح في الشباك رغم وجوده أمام المرمى.

وتعرض توماس بارتي لإصابة جعلته يغادر أرض الملعب بين شوطي المباراة، ليشارك داني سيبايوس بدلا منه.

في الشوط الثاني ضغط أرسنال في البداية وحاول تعديل النتيجة، ودفع ميكيل أرتيتا بالثنائي نيكولاس بيبي ونيكيتاه بدلا من ويليان ولاكازيت، ولكن الأمور لم تتغير والفرص الحقيقية لم تظهر على مرمى أستون فيلا.

وتلقى أرسنال هزيمته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز الـ 11.

بينما وصل أستون فيلا للمركز السادس بـ 15 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.