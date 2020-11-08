إسلام جمال لـ في الجول: قررت الرحيل عن الاتحاد لأنني لا أشارك مع حسام حسن

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 22:41

كتب : أحمد شاكر

إسلام جمال - الزمالك

قرر إسلام جمال مدافع الاتحاد السكندري الرحيل عن ناديه قبل انطلاق الموسم المقبل.

إسلام جمال

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكشف إسلام جمال عن أسباب رغبته في الرحيل لـFilGoal.com قائلا: "شاركت مع طلعت يوسف في الموسم الماضي ما يقرب من 28 مباراة من أصل 34 في الدوري والمدرب قاد الفريق لتقديم عروض رائعة".

وأكمل "أيضا حسام حسن مدرب كبير وأنا أحبه كثيرا على المستوى الشخصي ولكن لاحظت عقب قدومه أنني لا أشارك ولا أعلم السبب".

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وواصل "لذلك قررت البحث عن ناد آخر للمشاركة في المباريات وتحدثت مع مجلس الإدارة وطالبني بجلب عرض مناسب".

وتابع "لا يزال تعاقدي مستمرا مع الاتحاد لمدة موسم جديد".

واستمر في تصريحاته "أمتلك عدة عروض من أندية الإنتاج الحربي وسموحة ووادي دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش ولكن المبلغ المطلوب من الاتحاد السكندري كبير للغاية ولذلك توقفت المفاوضات حتى الآن".

وأتم تصريحاته "انتظر قائمة الموسم الجديد وإذا وجدت اسمي بها سوف أنتظم مع الفريق حتى شهر يناير المقبل ثم أوقع لأي ناد للانتقال له الموسم المقبل مجانا، وإذا لم يتم إدراج اسمي في القائمة سوف أصبح لاعب حر وأنتقل للفريق الذي أريده".

إسلام جمال الاتحاد السكندري حسام حسن
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