بيراميدز يعلن موعد مؤتمر تقديم أحمد فتحي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

أحمد فتحي مع عبد الله السعيد قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن موعد مؤتمر تقديم أحمد فتحي لاعبا جديدا للفريق.

أحمد فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد النجم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي يقام غدا الاثنين، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

وسيكون المؤتمر الصحفي في الرابعة عصرا بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي للنادي وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

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وأعلن بيراميدز في وقت سابق التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي السابق الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء.

ولعب فتحي آخر مباراة له مع الأهلي أمام طلائع الجيش في ختام الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد تعاقد بيراميدز مع كل من رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمود وادي.

أحمد فتحي بيراميدز الدوري المصري
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