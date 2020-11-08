انتهت في إسبانيا - فالنسيا (4) - (1) ريال مدريد.. انتهاء اللقاء بفوز الخفافيش

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مونشنجلادباخ - كريم بنزيمة

يستضيف فالنسيا فريق ريال مدريد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع مؤقتا برصيد 16 نقطة من سبع مباريات وله مباراة مؤجلة، أما فالنسيا ففي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من ثماني مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق62 سولير يسجل هاتريك ركلات جزاء في مرمى ريال مدريد والنتيجة 4-1

ق60 ركلة جزاء لفالنسيا بسبب لمسة يد على راموس

ق54 سولير يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق47 القائم يمنع الهدف الثالث لفالنسيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 جوووول فاران بالخطأ في مرماه

ق35 كارلوس سولير يسجل التعادل من ركلة الجزاء المعادة

ق33 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو تم إعادة ركلة الجزاء

وصف الهدف - كورتوا يتصدى لركلة الجزاء من كارلوس سولير ليسددها مجددا ترتطم في القائم وترتد يسددها يونس موسى

ق30 جووووول يونس موسى يسجل التعادل لفالنسيا رغم التصدي لركلة الجزاء

ق29 عرضية من جايا تصطدم بيد فاسكيز وركلة جزاء لفالنسيا

ق23 جوووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد

ق13 تسديدة قوية من مودريتش لكن حارس فالنسيا يتصدى

انطلاق المباراة

في الدوري الإسباني ريال مدريد فالنسيا
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