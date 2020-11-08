نابولي يكتفي بهدف في شباك بولونيا ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

صعد نابولي إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز بهدف دون رد على فريق بولونيا.

وسجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد أضاف الثاني في الدقيقة 50 لكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على كاليدو كوليبالي.

ورفع نابولي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن ساسولو صاحب المركز الثاني، وبالتفوق على روما بفارق الأهداف.

وبذلك هبط يوفنتوس إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد مرور سبع جولات.

وكان يوفنتوس قد تعثر عصر اليوم الأحد بالتعادل أمام لاتسيو بهدف لكل فريق.