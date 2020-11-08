تشكيل ريال مدريد - زيدان يهاجم فالنسيا بـ إيسكو وأسينسيو

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 21:05

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - ريال مدريد - إنتر

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التشكيل الأساسي لفريقه وعوض غياب إدين هازارد المصاب بفيروس كورونا بإيسكو.

كما بدأ ريال مدريد التشكيل الأساسي بمارسيلو ولوكاس فاسكيز بالإضافة إلى ماركو أسينسيو من البداية.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع مؤقتا برصيد 16 نقطة من 7 مباريات فقط وبفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر والذي خاض مباراتين أكثر.

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وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافائيل فاران - سرجيو راموس - مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش - فالفيردي - إيسكو.

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جونيور فينسيوس.

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