تنس - ميار شريف تواصل كتابة التاريخ وتحقق لقب تشارلستون

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

ميار شريف

واصلت ميار شريف تألقها في ملاعب التنس العالمية وتحقيق إنجازا تاريخيا جديدا لمصر بالفوز بلقب تشارلستون إحدى بطولات فئة "تشالنجر".

ونجحت ميار في التتويج بالفوز في المباراة النهائية على حساب البولندية كاتارزينا كاوا.

وتغلبت البطلة المصرية على اللاعبة البولندية بمجموعتين دون رد وبنتيجة (6-2 و 6-3).

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وتحتل كاوا التصنيف رقم 130 عالميا، فيما تحتل ميار شريف التصنيف 164.

وكانت ميار قد تغلبت على دوي (المصنفة 76) بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نصف نهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت ميار قد حققت إنجازا تاريخيا للتنس المصري بالوصول إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس.

تنس ميار شريف
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