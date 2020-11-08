رسميا - يوسف البلايلي إلى الدوري القطري

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي - قطر

أعلن نادي قطر القطري تعاقده بشكل رسمي مع النجم الجزائري يوسف البلايلي في صفقة انتقال حر.

وفسخ البلايلي عقده مع أهلي جدة السعودي، قبل أن يتمم انتقاله إلى الدوري القطري.

ولم يُعلن النادي القطري تفاصيل الصفقة، ولكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن التعاقد لمدة موسمين.

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وأدى البلايلي مرانه الأول مع قطر القطري مساء اليوم الأحد.

ويستعد قطر القطري لمواجهة السيلية يوم الثلاثاء المقبل في كأس قطر.

ويحتل قطر المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري بعد مرور 5 جولات من الدوري.

وحقق قطر انتصارا وحيدا وخسر 4 مباريات منذ بداية الدوري.

البلايلي صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019.

ولعب بلايلي بقميص الأهلي 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي.

يوسف البلايلي قطر
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