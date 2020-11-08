رسميا - يوسف البلايلي إلى الدوري القطري

أعلن نادي قطر القطري تعاقده بشكل رسمي مع النجم الجزائري يوسف البلايلي في صفقة انتقال حر.

وفسخ البلايلي عقده مع أهلي جدة السعودي، قبل أن يتمم انتقاله إلى الدوري القطري.

ولم يُعلن النادي القطري تفاصيل الصفقة، ولكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن التعاقد لمدة موسمين.

وأدى البلايلي مرانه الأول مع قطر القطري مساء اليوم الأحد.

ادى النجم الجزائري يوسف بلايلي مرانه الأول مع الفريق القطراوي الأول لكرة القدم مساء اليوم الاحد، ويعد انضمام الوافد الجديد اضافة مهمة لصفوف كتيبة الملك بقيادة المدرب الوطني يونس علي.#نادي_قطر pic.twitter.com/foIv1DhF76 — Qatar Sports Club (@QatarSportClub) November 8, 2020

ويستعد قطر القطري لمواجهة السيلية يوم الثلاثاء المقبل في كأس قطر.

ويحتل قطر المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري بعد مرور 5 جولات من الدوري.

وحقق قطر انتصارا وحيدا وخسر 4 مباريات منذ بداية الدوري.

البلايلي صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019.

ولعب بلايلي بقميص الأهلي 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي.