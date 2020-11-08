كونتي: أتمنى أن يعود الجميع بخير من فترة التوقف الدولي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

كونتي

يتمنى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عودة كل لاعبيه الدوليين بدون إصابات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تبدأ يوم الإثنين.

وتعادل أتالانتا أمام إنتر لمصلحة ميلان المتصدر ويوفنتوس الذي تعثر أمام لاتسيو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع ناديه: "قدمنا أداءً جيدًا أمام ريال مدريد في ملعبه، كل ما كان ينقصنا هو النتيجة. لذلك لم أكن أتوقع رد فعل معين، لقد أعجبني الأداء. اليوم، فعلنا الشيء نفسه ضد فريق قوي، فريق صعب اللعب ضده".

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وأضاف "بدأنا هذه المرحلة مع العديد من الإصابات بفيروس كورونا وبعض الإصابات البدنية، لم تتح الفرصة للاعبين للراحة والآن سيتوجهون للتمثيل الدولي".

وأردف "الآن لا يسعنا إلا أن نأمل ألا يحدث أي شيء للاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وتعادل أتالانتا أمام إنتر بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يعادل أليكسي ميرانتشوك النتيجة في الدقيقة 79.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، أما إنتر فوصل رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.

إنتر أنطونيو كونتي
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