تقرير: منع لاعبي الدوري الإيطالي من الانضمام لمنتخباتهم بسبب كورونا

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي ورومانيولي في دربي ميلان وإنتر

تم منع العديد من لاعبي الدوري الإيطالي من السفر والانضمام إلى منتخباتهم بسبب فيروس كورونا.

وكانت فلورنسا أول من منعت لاعبيها، إذ تم منع لاعبي فيورنتينا من مغادرة المدينة بعد إصابة خوسيه كاليخون بفيروس كورونا.

وتم وضع نادي فيورنتينا في فقاعة لمدة يومين وفقا لبروتوكول الدوري الإيطالي، وعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام منذ ظهور الحالة الأولى.

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وكشف موقع فوتبول إيطاليا وفقا لتقارير أن ظهر اليوم الأحد منعت السلطات الصحية المحلية الأخرى في إيطاليا اللاعبين من مغادرة بلادهم.

ومن الآن بات من الممنوع رحيل لاعبي فرق ساسولو وجنوى وروما ولاتسيو وإنتر من السفر لأن كل هذه الفرق لديها لاعب إيجابي واحد على الأقل بفيروس كورونا.

وكان ستة من لاعبي يوفنتوس قد كسروا فقاعة الفريق الشهر الماضي بالانضمام إلى منتخباتهم وعلى رأسهم كريتسيانو رونالدو.

وأبلغت الرابطة المحلية للعبة مكتب المدعى العام في تورينو والذي فتح تحقيقا في الأمر.

قد يستمر اللاعبون الذين تلقوا استدعاء للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية بعد انتهاء فترة العزلة الذاتية كما فعل لاعبو يوفنتوس الآخرون الشهر الماضي.

الدوري الإيطالي إنتر روما
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