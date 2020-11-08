برشلونة يعلن: فاتي يخضع لجراحة في الركبة الإثنين

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي خضوع أنسو فاتي مهاجم الفريق لعملية جراحية في الركبة غدا الإثنين.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان فاتي قد تعرض للإصابة خلال فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وكشف بيان برشلونة إلى خضوع اللاعب لعملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى تحت إِشراف الخدمات الطبية بالنادي.

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وأشار البيان إلى أنه سيتم إصدار تفاصيل جديدة بمعلومات عن النتيجة والوقت التقريبي الذي سيخرج فيه اللاعب.

وخاض أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب 10 مباريات هذا الموسم بينهم 7 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا.

ولعب فاتي مجموع 596 دقيقة ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين.

ورغم أن عمره 18 عاما فقط إلا أن فاتي قد شارك في 43 مباراة مع برشلونة وسجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين.

ونجح فاتي في تسجيل 11 هدفا في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

فاتي برشلونة
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