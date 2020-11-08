تعادل أتالانتا وإنتر.. و "هاتريك" مخيتاريان يقود روما إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

روما الإيطالي

تعادل أتالانتا أمام إنتر لمصلحة ميلان المتصدر ويوفنتوس الذي تعثر أمام لاتسيو.

أما روما فواصل نتائجه المتميزة في الفترة الأخيرة وتغلب على جنوى ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل أتالانتا أمام إنتر بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

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وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يعادل أليكسي ميرانتشوك النتيجة في الدقيقة 79.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، أما إنتر فوصل رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.

أما روما فتغلب على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, وسجل هنريك مخيتاريان ثلاثية فريق روما.

وارتفع رصيد روما إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ساسولو صاحب المركز الثاني.

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