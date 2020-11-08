مران الأهلي - الشحات يواصل التأهيل ومحاضرة من موسيماني للاعبين

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 18:00

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل حسين الشحات لاعب الأهلي البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب الشحات عن تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ونفذ الشحات برنامجه التأهيلي بجلسة في الجيم، ثم أكمل البرنامج بالجري حول الملعب وتنفيذ بعد الفقرات التأهيلية الأخرى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات.

واستمر دفع الجهاز الفني للأهلي بمجموعة من اللاعبين الناشئين والشباب بسبب النقص العددي في التدريبات لانضمامه العديد من اللاعبين للمنتخب الوطني.

وشارك في مران حراس المرمى الثلاثي علي لطفي وأحمد طارق وحمزة علاء تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وركز الجهاز الفني للأهلي على تدريبات الكرة خلال المران وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيف.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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