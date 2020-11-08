تشكيل سيتي - استبعاد كامل لـ محرز أمام ليفربول

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

رياض محرز

قرر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي استبعاد الجزائري رياض محرز من قائمة فريقه بالكامل أمام ليفربول.

مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في قمة نارية مرتقبة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وخرج محرز من قائمة مانشستر سيتي بالكامل بقرار فني من جوارديولا.

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جابرييل جيسوس يقود هجوم سيتي وبجانبه رحيم ستيرلينج وفيران توريس.

ويشارك كيفين دي بروين أساسيا وخلفه الثنائي جوندوجان ورودريجو.

وفيما يلي تشكيل سيتي بالكامل:

حراسة المرمى: إيرسون.

الدفاع: ووكر - دياز - لابورت - كانسيلو

الوسط: رودريجو - دي بروين - جوندوجان

الهجوم: رحيم - جيسوس - توريس

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