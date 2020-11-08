بعد 7 أيام من تعيينه.. اعتذار مرازيق عن عدم قيادة دمنهور

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 17:43

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق - البنك الأهلي

اعتذر عيد مرازيق عن عدم قيادة دمنهور في الدرجة الثانية بعد أسبوع من تعيينه بسبب الاختلاف في أمور مادية.

وكان مرازيق قد قاد البنك الأهلي إلى التأهل للدوري الممتاز قبل رحيله بعد التأهل.

وقال مرازيق لـ Filgoal.com: "تقدمت بالاعتذار إلى دمنهور نظرا للاختلاف في الأمور المادية التي تخص الفريق".

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وتابع "اتفقت من البداية على السعي نحو تحقيق هدف الصعود للفريق وإسعاد جماهيره".

وكشف مرازيق "بعد اسبوع لم تكن الأمور تساعد على استكمال مهمتي وكان لي طلبات تخص لائحة الفريق لم تنفذ".

وأضاف "كما لم نتدرب على ملعب استاد دمنهور لذلك قررت الرحيل في النهاية".

وأتم مرازيق تصريحاته "لم أتلق عروض لتدريب فرق أخرى، ولكن رحيلي كان بسبب اختلافنا فقط".

عيد مرازيق دمنهور الدرجة الثانية
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