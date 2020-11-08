مصطفى سلطان لـ في الجول: أحب أن يكون كلامي خلال أدائي في الملعب.. نسعى لإرضاء جماهير المصري

أعرب مصطفى سلطان المنتقل حديثا إلى النادي المصري البورسعيدي عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق.

مصطفى سلطان النادي : المصري المصري

وانتقل سلطان إلى المصري قادما من نادي مصر ضمن تدعيمات الفريق البورسعيدي للموسم الجديد.

وقال سلطان لـ FilGoal.com: "أحب أن يكون كلامي خلال أدائي في الملعب، وأعلم أنني انتقلت لفريق كبير له جماهير تعشق الكرة".

وشدد "لن أبخل بنقطة عرق واحدة، وأسعى لبذل قصارى جهدي مع الفريق الفترة المقبلة".

وتابع سلطان "أريد مساعدة زملائي ليبقى المصري في المكان الذي يستحقه ويرضي جماهيره الكبيرة الذين انتظر مساندتهم".

وأضاف "علي ماهر من نوعية المدربين الذين يساعدون اللاعب للظهور في أفضل صورة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه".

وأتم تصريحاته "بدأت مسيرتي في ناشئين الأهلي ثم انتقلت إلى الشمس ومنه أمضيت 4 سنوات في نادي مصر، وأفضل الاستقرار لمدة أطول مع أي فريق".