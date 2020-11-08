لا يستطيع التوقف عن التسجيل.. كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على كريت

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 17:01

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

فاز أولمبياكوس على مضيفه كريت بهدفين دون رد في ملعب ثيودوروس فاردينوجيانيس بالجولة الثامنة من الدوري اليوناني.

وسجّل أهداف أولمبياكوس كل من: أحمد حسن كوكا، وجيورجوس ماسوراس.

ليرفع أولمبياكوس رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 6 مباريات، فيما تجمّد رصيد كريت عند 6 نقاط في المركز العاشر.

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ولعب كوكا أساسيا مع أولمبياكوس حتى استبداله في الدقيقة 84 وتعويضه بالمغربي يوسف العربي.

وسجّل كوكا الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة 54 بعد عرضية محمد كامارا.

فيما أضاف زميله ماسوراس الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع كوكا رصيده في الدوري اليوناني هذا الموسم إلى 4 أهداف، بالإضافة إلى هدف في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد كوكا للسفر إلى مصر من أجل الانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كوكا أولمبياكوس
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