حوار في الجول – إبراهيم حسن: موسيماني لم يكن ليفرط في عاشور.. ورفعت لم يكن في حساباتنا

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري أن حسام عاشور لاعب مهم للغاية في صفوف فريقه، وأن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان ليحافظ عليه حال وجوده إبان فترة التفاوض على تجديد عقده.

وفي حوار مع FilGoal.com، كشف إبراهيم حسن أن أحمد رفعت جناح الزمالك الذي لعب الموسم الماضي معارا لزعيم الثغر لم يكن في حساباته وتوأمه حسام المدير الفني للفريق.

وإلى نص تصريحات إبراهيم حسن خلال الحوار..

"يوجد لاعبون تم عرضهم للبيع، مثل إسلام جمال وأسامة العزب. لن يرحل أي لاعب مجانا".

"نلعب الكثير من المباريات الودية لكي لا نظلم النادي أو أي لاعب قبل إعلان قائمة الاستغناءات".

"حسام عاشور لاعب مهم للغاية. أتوقع أن بيتسو موسيماني كان سيبقيه لو كان موجودا آنذاك. حظ عاشور أن ريني فايلر لم يكن يريده. أنا ضد نغمة السن لأن أحمد فتحي يفوق عاشور في العمر".

"سنضم لاعبين آخرين، من الممكن أن نضم مدافعا أجنبيا ومهاجما أجنبيا. قائمتنا تسمح بذلك".

"إيمانويل أوكوي لن يرحل إلا لو وجدنا بديلا أفضل منه".

"قد نضم لاعبين من الأهلي أو الزمالك لكن ليس من الأسماء الكبيرة. لو أردنا ضم هؤلاء اللاعبين لكنا فاوضناهم مبكرا. نهتم باللاعبين الأصغر سنا".

"أحمد علي؟ مهاجم كبير، لكننا لن نفصح عن أسماء حتى لا يتم المتاجرة بإسمنا لرفع الأسعار".

"لا مشكلة في رحيل أحمد رفعت إلى المصري. لم يكن في حساباتنا، وضمينا بديله وهو عمار حمدي، ولدينا لاعبين آخرين في مكانه".

"طموحنا بلا سقف. في فترتنا السابقة في الاتحاد كانت الظروف أصعب، لكن الآن يوجد إمكانيات مادية قوية".

"ذهبنا إلى المصري ولم يكن يملك حارسا للمرمى ووصلنا به للكونفدرالية. نحب الأندية الجماهيرية لأنها تمنحنا دفعة ونرتبط بها".