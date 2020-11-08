اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول: لماذا لن يمد القيد المحلي مرة أخرى.. وسبب الاختلاف مع TMS

كشف وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة لماذا لن يمد القيد المحلي لما بعد 27 نوفمبر، حينما يقابل الأهلي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "نحن نراعي مصالح اللاعبين والأندية في كل الدرجات".

وشرح "في البداية، مدينا فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر على أساس أن نهائي دوري الأبطال سيقام يوم 6 نوفمبر".

وأضاف "بعد المد، سينتهي القيد المحلي يوم 19 نوفمبر، وهذا قرار نهائي".

إذا، لماذا يقول نظام الانتقالات الإلكتروني الخاص بـ فيفا أن القيد في مصر سينتهي يوم 6 ديسمبر؟

أجاب العطار: "نظام TMS بياناته خاصة بكل الدرجات. القيد في الدرجة الرابعة في مصر ينتهي يوم 6 ديسمبر".

وأضاف "تركنا مساحات بين تواريخ انتهاء القيد بين كل الدرجات، قيد الدرجة الأولى ينتهي ثم الثانية ثم الثالثة وأخيرا الرابعة".

وأتم "هذا القرار لمراعاة مصلحة اللاعبين، لكي يجد اللاعب الذي يخرج من قائمة فريقه في درجة فرصة لعب في درجة أدنى".

وبالتالي، أصبح على الأهلي والزمالك إرسال أسماء لاعبيهم المتاحين بموعد أقصاه 19 نوفمبر، ليصبحوا لائقين لخوض النهائي التاريخي بينهما.

وبعدها، يتجه كل نادي لاستبدال لاعبيه وضم جدد في القائمة استعدادا للموسم الجديد، حيث يملك كل ناد 5 خانات استبدال في قائمته المحلية.

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