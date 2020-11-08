كليوباترا لـ في الجول: صالح جمعة ليس في حساباتنا حتى الآن.. وهذا ما حدث بيننا والأهلي

شدد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تقدم ناديه بعرض رسمي لضم صالح جمعة من الأهلي.

وكان عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري، المعار من الأهلي، قد قال إنه قد سمع من لاعبي كليوباترا أن صالح جمعة في الطريق إليهم. (طالع التفاصيل)

وقال البطاوي لـ FilGoal.com: "لم نرسل عرضا لضم صالح جمعة. خطة تدعيم الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز لا يتواجد فيها اسم صالح جمعة حتى الآن".

وأضاف "طلبنا في وقت سابق شراء لاعبين من الأهلي، أو استعارتهم ببند أحقية شراء، لكن الأهلي أصر أن ينص عقد الإعارة على استعادة لاعبيه وهو ما لا يتوافق مع سياساتنا".

وكشف "نخطط للمواسم المقبلة وليس الموسم الجديد فقط، ففضلنا البحث عن احتياجات الفريق بالشكل الذي يتناسب مع خططنا".

وأتم البطاوي: "التعاون قائم مع كل الأندية في المرحلة الحالية، وسنعلن في غضون أيام قليلة عما أنجزناه لأجل الفريق".

وانتقل جمعة للأهلي في صيف 2015، وشارك صاحب الـ 27 عاما في 72 مباراة مع الأحمر سجل فيهم 12 هدفا وصنع 13 هدفا.