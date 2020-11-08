عمار حمدي: لا أحد يملي شروطه على الأهلي.. وسمعت أن صالح جمعة ذاهب إلى كليوباترا

كشف عمار حمدي جناح الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري لموسمين مقبلين عن سبب تفضيله الإعارة، رغم طلب الأحمر عودته بعد أن قضى الموسم الماضي لدى طلائع الجيش.

وقال حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أحد المسؤولين في الأهلي كلمني وقال لي إنني سأعود الموسم المقبل، لكن شعرت أنني لن يكون لي دور وذلك سيؤثر على فرصتي في المشاركة مع المنتخب الأولمبي فطلبت من أمير توفيق مدير التعاقدات أن أخرج في إعارة أخرى".

وأضاف "مع طلائع الجيش لم أقدم المستوى الذي كنت أتمناه ولم أسجل أهداف ولم أفعل ما يجعلني أستحق العودة للأهلي، لذلك كنت أريد الخروج للإعارة مرة أخرى وبالفعل وافق الأهلي واخترت الاتحاد. أشعر أن طريقة لعب تناسب طريقة حسام حسن".

وشدد "لا أحد يملي شروطه على الأهلي، البعض يعتقد أنني لا أريد العودة للأهلي إلا من أجل المشاركة أساسيا ولكن في الفترة الحالية حلمي هو المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد وذلك سيأتي من المشاركة بشكل أساسي مع الاتحاد السكندري".

وأردف "حسام عاشور قدوة لأي لاعب صغير وهو نصحني بالانضمام للاتحاد لكني أعرف الاتحاد جيدا وجماهير ولم أتردد في اختيار النادي السكندري".

وأكد "أتمنى إنهاء الموسم مع الاتحاد السكندري في المربع الذهبي وكل ما أفعله من أجل ضمان تواجدي في المنتخب الأولمبي الذي سيكون بوابتي للانضمام للمنتخب الأول".

وأوضح "دائما أرغب في اللعب ضد الأهلي ولكن النادي وضع شرطا في تعاقدي مع الاتحاد ألا أشارك في مباراة الفريقين".

وكشف عمار "سمعت من بعض اللاعبين في الأهلي أن صالح جمعة سينقل إلى صفوف سيراميكا في الموسم المقبل".

وأكد "أفضل مهاجم في مصر حاليا مصطفى محمد ويقدم مستوى مميز مع الزمالك وهو لا يزال صغير السن وأيضا مروان محسن في الأهلي. مددت تعاقدي مع الأهلي قبل التوقيع مع الاتحاد ولكن لا أعرف التجديد كان لمدة موسمين أم 3 مواسم".

تصريح غريب حول الأكل

"معرفش أنزل الماتش وأنا جعان لازم أكل كويس جدا معرفش ألعب وأنا معدتي فاضية لازم أكل مكرونة وفراخ وتفاح وموز وشيكولاته وعصير ولما باكل كويس بجري كتير جدا وبلعب كويس، أنا بطبيعتي بحب الأكل بس مش بيبان عليا ولازم أكل كمان بعد الماتش كويس جدا عشان مش بعرف أنام وأنا جعان وباكل 4 مرات في اليوم وبعد العشا باكل رز بلبن وتفاح".

وشارك حمدي في 17 مباراة مع طلائع الجيش خلال الموسم المنقضي. صنع فيهم هدفا واحدا.

ويعد عمار حمدي أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبي الأساسية، والذي ساهم في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في 2019.