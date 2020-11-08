فرج عامر: سموحة يطلب من الأهلي استعارة بدر بانون حال إغلاق القيد 18 نوفمبر

أعلن فرج عامر رئيس سموحة، أن ناديه طلب المدافع المغربي بدر بانون من الأهلي على سبيل الإعارة.

ورغم أن الأهلي لم يعلن عن إتمام الصفقة رسميا حتى الآن، إلا أنها تُعتبر منتهية لصالح الأحمر.

وقال عامر عبر فيسبوك: "سموحة يطلب من الأهلي رسميا استعارة لاعبه الجديد بدر بانون الدولي المغربي من بداية الدوري إلى فبراير، وذلك في حال إغلاق القيد في 18 نوفمبر".

ويواجه الأهلي الزمالك يوم 27 نوفمبر في دوري أبطال إفريقيا، فيما يتم إغلاق القيد المحلي في مصر حتى الآن يوم 18 نوفمبر.

الأمر يسبب مشكلة لكل من الأهلي والزمالك، اللذان سيبتعدان عن إعلان لاعبيهم الراحلين قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ويضم الأهلي 5 أجانب، هم علي معلول المقيد كمحلي، وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو وجونيور أجايي.

ومن المتوقع أن يصل بانون للقاهرة يوم الأربعاء المقبل للانتظام في التدريبات، ما لم يحدث جديد في موعد السفر.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ 27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.