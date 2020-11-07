قائمة المنتخب الأولمبي - غريب يضم 28 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة الفريق لمباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر ثم ضد البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته.

وذلك ضمن خطة المنتخب الأولمبي للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفى شوبير .

الدفاع: أحمد رمضان (بيكهام ) - محمد عبد السلام – محمود الجزار - محمود مرعي - أحمد ياسين - حسن علي - محمود البدري - كريم العراقي - كريم فؤاد.

الوسط: شريف رضا - غنام محمد - أحمد سعيد - عمار حمدي - أحمد حمدي - ناصر ماهر -يوسف الجوهري – عبد الرحمن مجدي - إمام عاشور.

الهجوم: كريم الطيب – عبد الرحمن شيكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم لمعسكر المنتخب الثنائي أسامة جلال مدافع إنبي ومحمد عبد المنعم مدافع سموحة لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقه بإحدى المباراتين.

وضم حسام البدري المدير للمنتخب الأول خماسي المنتخب الأولمبي مصطفى محمد ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأحمد فتوح وأكرم توفيق.

كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدا الأحد استعدادا لمباراتي توجو.