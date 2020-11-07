قمة بـ 5 أهداف.. بايرن يوجه ضربة لطموحات دورتموند في دير كلاسيكير

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ

وجه بايرن ميونيخ ضربة لطموحات بوروسيا دورتموند في المنافسة على الدوري الألماني، بالانتصار عليه 3-2 في الجولة السابعة من البطولة.

بايرن انفرد بصدارة البطولة بـ 18 نقطة من 6 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تكبد دورتموند هزيمته الثانية في 7 مباريات ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث.

ورغم إلغاء هدف لروبرت ليفاندوفسكي عن طريق تقنية حكم الفيديو في الدقيقة 24، وتسجيل ماركو رويس لهدف تقدم أسود فيستفاليا في الدقيقة 45 بعد متابعة رائعة لعرضية رافائيل جيريرو، تعادل ديفيد ألابا قبل نهاية الشوط من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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ضربة حرة غير مباشرة، حركها توماس مولر للنمساوي الذي سدد صاروخا لا يصد ولا يرد في شباك دورتموند.

وفي الدقيقة 48، أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد رأسية مميزة من عرضية رائعة من لوكاس هيرنانديز.

وفي الدقيقة 80، أتم ليروي ساني أهداف بايرن من صناعة ليفاندوفسكي نفسه، منهيا المباراة عمليا.

ولكن إرلينج هالاند سجل هدفا لتقليص الفارق من وضعية انفراد بمانويل نوير من صناعة جيريرو أيضا، إلا أنه لم يكن كافيا ليخسر دورتموند دير كلاسيكير على ملعبه.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند
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