مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري يتواصل مع عنتر

تواصلت إدارة المصري لاستطلاع رأي محمد عنتر جناح الزمالك في الانتقال إلى النادي البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، أن عنتر يرحب مبدئيا بالانتقال إلى المصري بحثا عن فرصة للعب.

وحتى الآن، لم تبلغ إدارة الزمالك عنتر بأي جديد حول مصيره.

ولكن علم FilGoal.com أن الأقرب هو رحيل عنتر للمصري على سبيل البيع، وقد يكون الحسم قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر.

ومن الممكن أن يتخلى الزمالك عن عنتر قبل مباراة الأهلي خاصة مع وجوده خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو تماما.

وبالتالي، قد يصبح عنتر ثاني لاعب ينتقل من الزمالك إلى المصري بعد أحمد رفعت.

يتواجد عنتر مع الزمالك منذ الانتقالات الشتوية في عام 2018 بعد انتقاله إليه من الأسيوطي سبورت آنذاك.

وشارك عنتر هذا الموسم في خمس مباريات ولم يسجل أو يصنع كذلك.