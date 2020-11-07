انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو

انتظم سداسي الزمالك الدولي في مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقبلة في الكاميرون.

وحصل سداسي الزمالك الدولي على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وشارك السداسي محمد أبو جبل، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، طارق حامد، أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد في مران المنتخب بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين.

وبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح استعدادا لمواجهتي توجو من يوم الثلاثاء، وكان حسام البدري مدرب المنتخب قد أعلن في وقت سابق ضم 5 محترفين، هم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما ضم لاعبين محليين من غير الأهلي أو الزمالك لحين حسم مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا.(تعرف على قائمة المحليين)

كما ضم المنتخب في وقت سابق 6 لاعبين من النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الإياب ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال والتفي فاز بها بنتيجة 3-1.(طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد نجح في تخطي الرجاء المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع الأهلي في نهائي غير مسبوق لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.