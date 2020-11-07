انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 18:00

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

انتظم سداسي الزمالك الدولي في مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقبلة في الكاميرون.

وحصل سداسي الزمالك الدولي على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وشارك السداسي محمد أبو جبل، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، طارق حامد، أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد في مران المنتخب بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين.

أخبار متعلقة
الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء حوار – فتحي يتحدث عن الرحيل من الأهلي ومفاوضات الزمالك.. ورفض تنازله عن شارة المنتخب حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو منتخب مصر يعلن ضم سداسي الزمالك وموعد الكشف عن القائمة النهائية استعدادا لتوجو

وبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح استعدادا لمواجهتي توجو من يوم الثلاثاء، وكان حسام البدري مدرب المنتخب قد أعلن في وقت سابق ضم 5 محترفين، هم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما ضم لاعبين محليين من غير الأهلي أو الزمالك لحين حسم مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا.(تعرف على قائمة المحليين)

كما ضم المنتخب في وقت سابق 6 لاعبين من النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الإياب ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال والتفي فاز بها بنتيجة 3-1.(طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد نجح في تخطي الرجاء المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع الأهلي في نهائي غير مسبوق لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

منتخب مصر الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - زياش يقود الهجوم أمام شيفيلد دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: طفح الكيل! "السلطات" تريد لـ يونايتد أن يفشل 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتظام سداسي الزمالك في مران المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو 45 دقيقة | منتخب مصر
باهر المحمدي: لن أرحل عن الإسماعيلي الذي صنعني 47 دقيقة | مصر
وزير الرياضة يستقبل محمد صبحي غازي ويوجه بتوفير دورات تدريبية له ساعة | مصر
مران الأهلي – عودة ربيعة.. وتصعيد 5 ناشئين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك