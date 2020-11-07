تشكيل برشلونة – ميسي احتياطي أمام ريال بيتيس

يتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام ريال بيتيس.

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس بعد قليل.

تشكيل برشلونة شهد تواجد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، فيما يقود أنسو فاتي وأنطوان جريزمان الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: تير شتيجن.

الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكيه – لانجليه – سيرجي روبيرتو.

الوسط: بيدري – سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج.

الهجوم: أنسو فاتي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيليه.

ويلتقي برشلونة مع ريال بييتس بعد قليل على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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