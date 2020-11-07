مؤتمر زيدان: سنتعامل مع الوضع.. يوجد ما هو أسوأ من ذلك

يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضرورة التكيف مع الوضع الحالي للفريق من إصابات وغيابات.

زيدان أجرى مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، قبيل مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا مساء غد السبت.

مدرب ريال مدريد تحدث عن إصابة إيدين هازارد، وكاسيميرو بفيروس كورونا. تحدث أيضا عن وضع إيسكو مع الفريق والاستعدادات لفالنسيا.

وجاء مؤتمر زيدان كاملا كالتالي:

إصابة كاسيميرو وهازارد بكورونا

"كاسيميرو وهازارد بحالة جيدة. ليسا سعيدين طبعا بما حدث، لكنهما في حالة جيدة رغم الصعوبات".

"تركت لهما رسالة وسأتحدث إليهما في وقت لاحق. هذه الأمور تحدث وعلينا تقبل الأمر".

"لقد حدث ذلك سابقا لـ إيدر ميليتاو. علينا تقبل ذلك، يوجد أمور أسوأ وعلينا تقبل وضعنا، لكن الأمر مٌحبط بعض الشيء".

"لماذا الفيروس محير؟ أنت لا تعرف حين تتعرض للإصابة. على اللاعبين أن يكونوا أكثر حرصا، لكن هذه الأمور تحدث بل وقد تصبح أسوأ بالنسبة لبعض الناس. بالنسبة لي الحديث عن كرة القدم وعملي لغدا هو أفضل حاليا".

وعن حالة هازارد النفسية، قال "أعتقد بأنه متأثر طبعا بما يحدث، لكننا جميعا نعلم هازارد. هو لاعب قوي رغم ما يمر به مؤخرا من إصابات والآن فيروس كورونا، لكن معنوياته جيدة".

"بالطبع الأمر مزعج بالنسبة لي، لكن في النهاية هكذا هي الحياة، وعلينا التأقلم مع الوضع. نعلم أن الأمور قد تصبح أسوأ، ولكن علينا الاستمرار والتركيز مع ما نملكه من لاعبين".

ريال مدريد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم السبت، إصابة إيدين هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا.

مشكلة إيسكو

"على إيسكو أن يستمر في العمل. وقتما يحين وقت المباريات يتعين علي اختيار لاعبين لخوضها، وإيسكو لم يلعب كثيرا مؤخرا. لقد حظى بأوقات عديدة جيدة في ريال مدريد، وآمل أن يستمر على هذا النحو".

"سيكون لدينا العديد من المباريات في الفترة المقبلة، وإذا استمر إيسكو في العمل بجد، سيحظى فرصته بكل تأكيد".

إبسكو شارك هذا الموسم في 5 مباريات فقط ببطولة الدوري، وبمجموع دقائق 177 دقيقة. فيما لم يشارك حتى الآن في دوري أبطال أوروبا مطلقا.

أوديجارد

"سواء كان استعداء مارتن أوديجارد إلى منتخب بلاده سيزعجني أو لا، فهذه بلاده وسيذهب بكل تأكيد".

"لقد تعرض لإصابة مؤخرا في الركبة وكان علينا منحه الوقت الكافي للتعافي، والآن يتواجد في قائمة مباراة فالنسيا وعاد بكامل جاهزيته".

النتائج الأخيرة

"كان للفريق ردة فعل قوية في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري، وهذا الأمر هام جدا لأنهم يملكون شخصية قوية. ودائما ما يظهرونها حتى لو مروا ببعض الأوقات العصيبة الطبيعية لأنهم بشر في النهاية".

مباراة فالنسيا

"كما العادة سنتعامل مع الموقف. لن أقول الفريق جاهز، بل سأقول بأننا نملك المزيد من اللاعبين لخوض المباراة وهذا هو الأهم".

"سنتحضر جيدا للقاء. المباراة معقدة وصعبة، لكننا سنتحضر جيدا لنحظى بوقت جيد في اللقاء".

سيرخيو راموس أفضل مدافع في التاريخ؟

"بلا شك، وبسبب كل ما قدمه، وما يعنيه لهذا النادي، وما أظهره دائما من شخصية. لكن لكل شخص لاعبه المفضل".

لوكا مودريتش

"إنه لاعب هام ومحوري بالنسبة للفريق. دائما يكون علي الاختيار، ومودريتش دائما أحد اختياراتي ولا أشك أبدا في قدراته كلاعب وكشخص، علينا أن نستمر معا".

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا مساء غد السبت على ملعب "ميستايا"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.