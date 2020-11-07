ظهير المقاولون إلى أسوان رسميا

أعلن نادي أسوان ضم عبد الوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون العرب رسميا.

وحصل نادي أسوان على توقيع عبد الوهاب إسماعيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من المقاولون العرب.

صاحب الـ23 عاما شارك في 8 مباريات فقط رفقة المقاولون العرب خلال الموسم الماضي.

ويعد عبد الوهاب ثاني صفقات أسوان الصيفية بعد التعاقد من قبل مع طه عادل مدافع نادي مصر.

كان أسوان قد تعاقد مع سامي الشيشيني في وقت سابق لإدارة الفريق فنيا في الموسم المقبل خلفا لـ أحمد كشري الذي رحل بنهاية الموسم.