خبر في الجول – الإسماعيلي يشترط اختبار صانع الألعاب البرازيلي قبل التعاقد معه

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 13:48

كتب : ياسر الشريف

باتريك فييرا المرشح للتعاقد مع الإسماعيلي

اشترطت إدارة الإسماعيلي خضوع باتريك فييرا صانع الألعاب البرازيلي لاختبار في مباراة ودية قبل إتمام التعاقد معه.

علم FilGoal.com من مصدر داخل الإسماعيلي، بإن إدارة النادي اشترطت مشاركة البرازيلي باتريك فييرا في لقاء ودي قبل إتمام التعاقد معه.

وقال مصدر من إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com: "هناك رغبة للتأكد من كافة العناصر التي سيتم قيدها، وذلك حتى تكون الاستفادة منهم كلهم رغبة في تغيير أداء ونتائج الفريق".

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وكان اللاعب البرازيلي الذي وصل الإسماعيلية، قد شارك في التدريبات ولكن البعض اقترح المشاركة في مباراة ودية كخطوة أخيرة قبل التعاقد معه.

باتريك فييرا صانع الألعاب البرازيلي حضر بترشيح من البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق، والذي يراه سيفيد الفريق بإمكانياته الفنية والبدنية.

كان الإسماعيلي قد أتم التعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي من نادي التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة.

في الدوري الإسماعيلي باتريك فييرا
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