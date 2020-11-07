رئيس لاتسيو: ماذا تعني إيجابية عينة فيروس كورونا؟

دافع كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي عن نتائج اختبارات لاعبي الفريق ضد فيروس كورونا قائلا: "البكتريا لا تعني العدوى".

وأثير الجدل مؤخرا في الدوري الإيطالي بعد غياب الثلاثي تشيرو إيموبيلي ولوكاس ليفا وتوماس ستراكوشا عن مباراتي كلوب بروج وزينيت سان بطرسبرج في دوري الأبطال بسبب كورونا ومشاركتهم أمام تورينو في الدوري الإيطالي.

النادي أعلن أمس الجمعة أن نتائج جميع اللاعبين سلبية وبالتالي كامل الفريق جاهز لمواجهة يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

لوتيتو قال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أخبرتك، إنها خدعة سحرية، ماذا تعني إيجابية عينة فيروس كورونا؟".

وأضاف "إيجابي تعني مُعدي، أليس كذلك؟ توجد بكتيريا في مهبل جميع النساء في العالم، وهذا لا يعني أنها من مسببات الأمراض. فقط في بعض الحالات تصبح مسببات أمراض وتتدهور".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن اختبارات الاتحاد الأوروبي حساسة أكثر من الدوري الإيطالي، ومن الممكن أن تُظهر نتائج الاختبارات "إيجابية كاذبة" مثلما حدث مع أشرف حكيمي مدافع إنتر.

الظهير المغربي أعلن إنتر تعافيه بعد 48 ساعة فقط من إعلان إصابته قبل مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من دوري الأبطال وغاب عن المباراة وشارك في المواجهات التالية محليا وقاريا.

وتابع لوتيتو: "إيجلي تاري المدير الرياضي مسحته إيجابية أيضا، لكن لا أحد يستطيع أن يخبرنا الآن إذا كان شخص ما معديا أم لا".

وأضاف "هناك اختلاف في تفسير النتائج. قام طاقمنا الطبي بتقييم تشيرو إيموبيلي، وكانت فحوصات سعة الرئة أفضل من ذي قبل. لدينا المسحة، إنه سلبي وكذلك عائلته، فلماذا لا يلعب ضد يوفنتوس يوم الأحد؟".

وأردف "لقد طلبت من الاتحاد الإيطالي تقديم هيكل واحد يمكنه إجراء جميع الاختبارات وله نفس المعلمات للجميع. اقترحت مكانا آخر، الذي يجري فحوصات دوري الدرجة الثالثة. نحن بحاجة إلى طرف ثالث يمكنه إنهاء هذه الفوضى".

وأكمل "ذهبنا إلى أفيلينو لإجراء اختباراتنا لأن المعامل في روما كانت مزدحمة بالفعل ولم أكن أرغب في أن يحصل اللاعبون على معاملة تفضيلية، مع إبقاء الآخرين في الطابور".

نتائج المسحات التي أجريت في أفيلينو أثبتت سلبية عينات لاعبي نسور العاصمة الإيطالية.

وأتم زاعما سبب هجوم صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية على لاتسيو: "أوربانو كايرو رئيس تورينو (مالك الصحيفة) يكرهني لأنني تفوقت عليه في معركة سياسية، ولهذا الصحيفة تهاجمني، لكنه يخسر دائما وهم في أسفل الجدول".