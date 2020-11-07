تقرير: ليفربول ينافس مانشستر يونايتد لضم باريلا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن ليفربول دخل على خط الراغبين لضم نيكولو باريلا لاعب الوسط الإيطالي لفريق إنتر ميلان.

وحسب موقع “FcInterNews”، فإن مانشستر يونايتد يريد ضم نيكولو باريلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الموقع كشف أيضا بأن برشلونة كذلك يراقب اللاعب عن بٌعد، مع احتمال دخولهم في الصفقة.

وأخيرا، فإن ليفربول مُعجب أيضا باللاعب، ومستعد لمنافسة مانشستر يونايتد على ضم اللاعب قبل بداية الموسم المقبل.

نيكولو باريلا انضم إلى إنتر بشكل دائم خلال الصيف الماضي، وذلك بعدما قضى الموسم المنقضي معارا من كالياري.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات حتى الآن، وصنع فيهم أربعة أهداف.