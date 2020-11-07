مواعيد مباريات السبت 7-11-2020 والقنوات الناقلة – قمتان إنجليزية وألمانية.. وبرشلونة في إسبانيا

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 10:11

كتب : FilGoal

إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 7 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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اليوم يبدأ بقمة إنجليزية ساخنة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في الثانية والنصف ظهرا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كريستال بالاس يلعب مع ليدز يونايتد في الخامسة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

وفي السابعة والنصف مساء، يلعب تشيلسي مع شيفيلد يونايتد عبر بي إن سبورتس 1.

ويختتم اليوم في إنجلترا بمواجهة وست هام يونايتد مع فولام العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

في إسبانيا، ستكون أهم المباريات بين برسلونة وريال بيتيسي في الخامسة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3، ثم يلتقي أتليتكو مدريد مع قادش الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

أما الدوري الألماني، فسيشد قمة كبيرة بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الساعة السابعة والنصف مساء. المباراة غير منقولة عبر قنوات عربية.

وفي فرنسا، يلعب باريس سان جيرمان مع ستاد رين الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

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مواعيد مباريات السبت إيفرتون مانشستر يونايتد
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