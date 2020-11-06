بيان رسمي – المصري ينفي وجود بند لإعادة أحمد رفعت للزمالك

نفى النادي المصري وجود أي بنود في التعاقد مع أحمد رفعت، يحق فيه للزمالك أن يعيد اللاعب إذا تألق رفقة المصري.

وكشف المصري في بيان رسمي، بأن التعاقد مع رفعت بصفة نهائية لمدة ثلاثة مواسم، ولا يوجد فيه أي بنود أخرى.

وجاء بيان المصري كالتالي:

أعرب محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن دهشته الشديدة تجاه ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أكدت وجود شرط خاص في تعاقد المصري مع لاعبه الجديد أحمد رفعت يتيح له العودة لناديه السابق – نادي الزمالك – في حالة تألقه مع النادي المصري ، نافيًا بشدة وجود هذا الشرط في تعاقد المصري مع اللاعب الذي انتقل للقلعة الخضراء انتقالًا نهائيًا وبعقد تصل مدته إلى ثلاثة مواسم.

وأهاب الأستاذ محمد الخولي بجماهير النادي المصري العظيمة والوفية بعدم الالتفات إلى مثل تلك الأخبار المغلوطة والتي يروجها البعض لإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية لمحبي وعشاق القلعة الخضراء ، مشددًا أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية يسعى حاليًا وبكل قوة للإستمرار في تدعيم صفوف الفريق بكل ما يحتاجه من صفقات تضمن للفريق تحقيق طموحات جماهير المدينة الباسلة ، مشيرًا أن الجميع داخل القلعة الخضراء لا يدخر جهدًا من أجل رسم البسمة على شفاه تلك الجماهير الوفية.

وأشاد الأستاذ محمد الخولي في ختام تصريحه للمركز الإعلامي للنادي المصري بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مجلسي إدارة وجماهير الناديين الشقيقين المصري والزمالك والتي تقوم على المودة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن تلك العلاقة الطيبة ستعود بالنفع على كلا الناديين اللذين يعدان من قلاع الرياضة الوطنية المصرية.

أحمد رفعت قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

صاحب الـ27 عاما سجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.