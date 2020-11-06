كرة يد - الزمالك يرفض تأجيل مباراتي حسم الدوري

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 22:16

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

يرفض الزمالك تأجيل المباراتين المتبقيتين من دوري كرة اليد عن الموسم الماضي 2019/2020.

وقال حمادة عبد البارى المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي "نرفض تأجيل مباراتي تحديد بطل الدوري".

وأضاف "ما يمر به الأهلي هو نفسه ما يمر به الزمالك، لكننا تمسكنا بتنفيذ اللائحة والتى تنص علي استكمال البطولة بنفس قوانينها.

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وأتم "النادي يطالب الاتحاد المصري لكرة اليد بتنفيذ الجدول المعلن مسبقا لختام البطولة".

ويفترض أن تقام الجولتين المتبقيتين من بطولة الدوري للموسم الماضي خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب لتأجيل الجولتين لنهاية الدور الأول من دوري المرتبط بسبب تجهيز الناشئين نظرا لنقص فريقه عددا من اللاعبين الذين تعاقدوا مع أندية أخرى.

ويحتاج الزمالك لفوز وتعادل من المباراتين لحسم اللقب بشكل رسمي وبغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

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