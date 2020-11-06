قائمة أوروجواي – عودة كافاني وخيمينيز.. واستبعاد ستواني ومدافع برشلونة

عاد إيديسون كافاني لمنتخب أوروجواي بعد غياب عن التوقف الدولي السابق، بجانب خوسيه خيمنيز مدافع أتليتكو مدريد، فيما خرج كريستيان ستواني من القائمة.

أعلن أوسكار تاباريز مدرب منتخب أوروجواي، قائمة منتخب بلاده المستدعاة لفترة التوقف الدولي منتصف شهر نوفمبر الجاري.

قائمة أوروجواي شهدت انضمام كافاني لأول مرة كلاعب لمانشستر يونايتد، وعاد أيضا خيمنيز مدافع أتليتكو مدريد.

من جهة أخرى، خرج كريستيان ستواني مهاجم جيرونا من القائمة، وكذلك رونالد أراوخو مدافع برشلونة، وجورجيان دي أراكسايتا مهاجم بالميراس.

وجاءت قائمة أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: رودريجو مونيوز (سيرّو بورتيرو الباراجوياني) – مارتين سيلفا (ليبرتاد الباراجوياني) – مارتين كامبانيا (الباطن السعودي).

الدفاع: دييجو جودين (كالياري الإيطالي) – سيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – خوسيه خيمينيز (أتليتكو مدريد) – أوجاستين أوليفيروس (ناسيونال) – مارتين كاسيريس (فيورنتينا الإيطالي) – داميان سواريز (خيتافي الإسباني) – ماتياس فينيا (بالميراس البرازيلي).

الوسط: ماورو أرامباري (خيتافي الإسباني) – لوكاس توريرا (أرسنال الإنجليزي) – فيدي فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) – رودريجو بينتانكور (يوفنتوس الإيطالي) – نايتان نانديز (كالياري الإيطالي) – نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني) – بريان رودريجيز (لوس أنجلوس الأمريكي).

الهجوم: دييجو روسي (لوس أنجلوس الأمريكي) – جوناثان رودريجيز (كروز آزول المكسيكي) – لويس سواريز (برشلونة الإسباني) – ماكسي جوميز (فالنسيا الإسباني) – داروين نونييز (بنفيكا البرتغالي) إيديسون كافاني (مانشستر يونايتد).

ويلتقي منتخب أوروجواي مع منتخبي كولومبيا والبرازيل يومي 13 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.