لاعب اتحاد جدة يكشف سبب تدخل حجازي لجعله يسدد ركلة الجزاء ضد التعاون

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 21:12

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

كشف رومارينيو لاعب اتحاد جدة سبب تدخل أحمد حجازي زميله في الفريق وجعله يسدد ركلة الجزاء التي حصل عليها ضد التعاون بدلا من أليكساندر بيروجوفيتش.

وقال رومارينيو لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "المدرب يقول إنني المكلف بتسديد الركلات الثابتة والجزاء".

وأضاف "وعندما ذهب بيروفيتش لتسديد الركلة حجازي ذهب إليه وقال له تعليمات المدرب وجعلني أسدد الركلة".

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وسجل رومارينيو هدفا من الركلة لكن عبد الله الجوعي أدرك التعادل للتعاون لتنتهي المباراة بهدف لمثله في رابع جولات الدوري السعودي.

وشهدت المباراة ثاني مشاركة لحجازي مع اتحاد جدة بعد انضمامه للفريق قادما من وست بروميتش ألبيون معارا.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لخمس نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويبتعد الاتحاد عن التعاون ملاحقه بفارق الأهداف فقط.

حجازي اتحاد جدة
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