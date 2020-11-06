أحمد رفعت لـ في الجول: انضممت لـ المصري لسببين.. وسنقدم ما يليق بجمهور بورسعيد

كشف أحمد رفعت لاعب النادي المصري الجديد أسباب انتقاله إلى الفريق البورسعيدي.

وقال رفعت لـ FilGoal.com: "انتقالي إلى المصري بدا عقب تولي علي ماهر مهمة الفريق فنيا".

وأضاف "تربطني علاقة فنية قوية بعلي ماهر، منذ أن تدربت تحت قيادته في إنبي لأنه يعرف قدراتي ومقتنع بي".

أحمد رفعت لعب تحت قيادة علي ماهر في إنبي 13 مباراة الموسم قبل الماضي وسجل هدفين وصنع 3.

وأوضح "انضممت للمصري لسببين: الأول اتصال علي ماهر بي، والثاني تعامل إدارة المصري الممثل في عدنان حلبية ومحمد الخولي بشكل احترافي في بنود التعاقد والأمور سارت بشكل سلس".

وأتم موجها رسالة لجمهور المصري: "أقول لجمهور بورسعيد سنشارك في البطولة العربية وسنعمل على العودة للمشاركات في البطولات الإفريقية، سنقدم ما يليق بكم".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب تعاقد بشكل نهائي مع المصري بعقد يمتد لـ3 سنوات، كما أن هناك بند يسمح بعودة اللاعب للزمالك حال تألقه والأولوية وقتها للفارس الأبيض.

وشارك رفعت خلال الموسم المنصرم بقميص الاتحاد السكندري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

المصري ضم في وقت سابق كل من عصام ثروت وعلاء عطا الظهير الأيمن ومصطفى سلطان من نادي مصر، وأحمد شديد قناوي من الإنتاج الحربي، ليكون رفعت خامس صفقات الفريق خلال فترة القيد الحالية.

وأنهى المصري الدوري الموسم الماضي في المركز السابع تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

المصري ودع بطولة كأس مصر أيضا من دور الـ16 أمام المقاولون العرب، وبالتالي انتهى الموسم بالنسبة للفريق.