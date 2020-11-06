منتخب فرنسا يستدعي حسام عوار لتعويض نبيل فقير المصاب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استدعاء حسام عوار لاعب وسط ليون ليعوض زميله المصاب نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس.

وتعرض فقير لإصابة عضلية ستحول دون مشاركته في ودية فنلندا يوم الأربعاء وكذلك عن مباراتي الديوك في دوري الأمم الأوروبية.

وقرر ديديه ديشامب ضم عوار، لينضم إلى رفاقه ضمن القائمة بداية من يوم الإثنين في المركز القومي الفرنسي لكرة القدم في كليرفونتاين، للاستعداد للمباريات الثلاثة المقبلة في التوقف الدولي بشهر نوفمبر.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة فنلندا وديا في ستاد دو فرانس، ثم يواجه البرتغال يوم السبت والسويد يوم الثلاثاء ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية.

حسام عوار صاحب الـ22 عاما خاض مباراة دولية وحيدة بقميص الديوك ضد أوكرانيا وديا يوم 7 أكتوبر الماضي وصنع هدفين في انتصار فريقه بنتيجة 7-1، لكنه لم يكن ضمن القائمة ضد البرتغال في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية وتواجد على مقاعد البدلاء ضد كرواتيا في الجولة الرابعة.

منتخب فرنسا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر بنفس عدد النقاط، وتأتي كرواتيا ثالثا برصيد 3 نقاط والسويد بدون أي نقاط في المركز الرابع.