طبيب مارادونا: دييجو بخير.. حتى أنه رقص

قال ليوبولدو لوكي طبيب دييجو أرماندو مارادونا أن أسطورة الأرجنتيني رقص.

وقال لوكي للصحفيين: "في البداية أود قول أن دييجو بخير".

وأضاف "التصوير المقطعي الذي خضع له سار بشكل جيد أيضا. حتى أنه رقص. نعم، رقص".

وتابع "يجب أن نكون حذرين، لأننا ما زلنا في فترة ما بعد الجراحة".

وأتم "من الواضح أنه لا يعاني من أي مضاعفات عصبية. هناك معايير أخرى ننتظر تقييمها لأنها لا تزال مبكرة جدا ولكن التعافي ممتاز حتى الآن".

ودخل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات بعد معاناته من أسباب نفسية كما وصفها طبيبه.

وكشف التصوير المقطعي عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

وأشارت تقارير أرجنتينية في البداية استيقاظ مارادونا في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام.

محاميه ماتياس مورلا حاول تحسين مزاجه لكنه لم ينجح، ولذا تواصل مع طبيبه ليوبولدو لوكي الذي رأى أنه من الأفضل بقاء مارادونا في المستشفى في الأيام المقبلة.

وكشفت كلارين إلى تأثُر مارادونا نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما تأثر مارادونا بوفاة راؤول ماتشوكا زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.