الصفقة الخامسة.. المصري يعلن عن ضم رفعت "المفاجأة"

أعلن النادي المصري ضم أحمد رفعت جناح الزمالك وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أحمد رفعت النادي : المصري المصري

ونشر المصري بيانه الرسمي الذي قال فيه: "هل أنتم جاهزون للمفاجأة؟ رحبوا معنا بأحمد رفعت نسرا جديدا من نسور القلعة الخضراء".

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي البورسعيدي أن الصفقة بيع نهائي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وكان رفعت صاحب الـ27 عاما قد صرح في وقت سابق قائلا: "هناك تواصل دائم مع الزمالك، وتحدثت مع أمير مرتضى من فترة، الإعارة انتهت والأيام المقبلة سنرى الأنسب للطرفين".

وأضاف "أهم شيء المشاركة، وهذا ما سيحدد وجهتي القادمة".

صاحب الـ27 عاما انضم إلى الزمالك قادما من إنبي في صيف 2016، وخرج من الفارس الأبيض لمرتين على سبيل الإعارة الأولى إلى فريقه السابق إنبي والثانية إلى الاتحاد السكندري.

وشارك رفعت خلال الموسم المنصرم بقميص الاتحاد السكندري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

المصري ضم في وقت سابق كل من عصام ثروت وعلاء عطا الظهير الأيسر ومصطفى سلطان وأحمد شديد قناوي، ليكون رفعت خامس صفقات الفريق خلال فترة القيد الحالية.

وأنهى المصري الدوري الموسم الماضي في المركز السابع تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

المصري ودع بطولة كأس مصر أيضا من دور الـ16 أمام المقاولون العرب، وبالتالي انتهى الموسم بالنسبة للفريق.