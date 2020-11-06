قائمة بلجيكا - عودة هازارد وظهور لوكاكو وغياب كاراسكو وأوريجي

اختار الأرجنتيني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قائمة تضم 32 لاعبا لمواجهة سويسرا وديا، وإنجلترا والدنمارك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر المنتخب البلجيكي ترتيب المجموعة الثانية في التصنيف الأول برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وينتظر مواجهتين مع المنافسين المباشرين في الجولتين الخامسة والسادسة.

القائمة ضمت روميلو لوكاكو الذي غاب مؤخرا عن هجوم إنتر بسبب الإصابة، بينما عاد إدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة والمشاركة مع ريال مدريد.

ويغيب تيموتي كاستنيه ظهير ليستر سيتي ويانييك فيريرا كاراسكو جناح أتليتكو مدريد وديفوك أوريجي مهاجم ليفربول عن القائمة.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) – سيمون منيوليه (كلوب بروج) – هندريك فان كرومبروج (أندرلخت) – كوين كاستيليس (فولفسبورج)

الدفاع: يان فيرتونخين (بنفيكا) – توبي ألدرفيريلد (توتنام) – توماس فيرمالين (فيسيل كوبي الياباني) – توماس مونييه (بوروسيا دورتموند) – ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) – جاسون ديناير (أولمبيك ليون) – لياندر ديندونكير (ولفرهامبتون) – براندون ميشيل (كلوب بروج) – سيباستيان بورنوا (كولن)

الوسط: أكسيل فيتسيل (دورتموند) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – ناصر الشاذلي (إسطنبول باشاك شهير) – يوري تيليمانس (ليستر سيتي) – دينيس باريت (ليستر سيتي) – ثورجان هازارد (دورتموند) – هانس فاناكين (كلوب بروج) – يورس كيامبي (شارلوره) – أليكسيس سايليميكرس (ميلان)

الهجوم: إدين هازارد (ريال مدريد) – دريس ميرتينز (نابولي) – روميلو لوكاكو (إنتر) – كريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) – ميتشي باتشواي (كريستال بالاس) – يوري فيرتشارين (أندرلخت) – جيرمي دوكو (ستاد رين) – لياندرو تروسارد (برايتون) – تشارلز دي كاتلايير (كلوب بروج) – دودي لوكيباكيو (هيرتا برلين)