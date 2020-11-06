قائمة بلجيكا - عودة هازارد وظهور لوكاكو وغياب كاراسكو وأوريجي

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدفهم ضد أيسلندا

اختار الأرجنتيني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا قائمة تضم 32 لاعبا لمواجهة سويسرا وديا، وإنجلترا والدنمارك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر المنتخب البلجيكي ترتيب المجموعة الثانية في التصنيف الأول برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وينتظر مواجهتين مع المنافسين المباشرين في الجولتين الخامسة والسادسة.

القائمة ضمت روميلو لوكاكو الذي غاب مؤخرا عن هجوم إنتر بسبب الإصابة، بينما عاد إدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة والمشاركة مع ريال مدريد.

أخبار متعلقة
مدرب بلجيكا: الملعب لم يكن جيدا ضد أيسلندا.. لكنني فخور بـ لوكاكو دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا تنفرد بالصدارة.. وإريكسن يقود الدنمارك للفوز على إنجلترا مدرب بلجيكا يوضح سبب استبدال دي بروين أمام إنجلترا دوري أمم أوروبا – إنجلترا تهزم بلجيكا.. وهولندا تتعادل مع البوسنة

ويغيب تيموتي كاستنيه ظهير ليستر سيتي ويانييك فيريرا كاراسكو جناح أتليتكو مدريد وديفوك أوريجي مهاجم ليفربول عن القائمة.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) – سيمون منيوليه (كلوب بروج) – هندريك فان كرومبروج (أندرلخت) – كوين كاستيليس (فولفسبورج)

الدفاع: يان فيرتونخين (بنفيكا) – توبي ألدرفيريلد (توتنام) – توماس فيرمالين (فيسيل كوبي الياباني) – توماس مونييه (بوروسيا دورتموند) – ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) – جاسون ديناير (أولمبيك ليون) – لياندر ديندونكير (ولفرهامبتون) – براندون ميشيل (كلوب بروج) – سيباستيان بورنوا (كولن)

الوسط: أكسيل فيتسيل (دورتموند) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – ناصر الشاذلي (إسطنبول باشاك شهير) – يوري تيليمانس (ليستر سيتي) – دينيس باريت (ليستر سيتي) – ثورجان هازارد (دورتموند) – هانس فاناكين (كلوب بروج) – يورس كيامبي (شارلوره) – أليكسيس سايليميكرس (ميلان)

الهجوم: إدين هازارد (ريال مدريد) – دريس ميرتينز (نابولي) – روميلو لوكاكو (إنتر) – كريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) – ميتشي باتشواي (كريستال بالاس) – يوري فيرتشارين (أندرلخت) – جيرمي دوكو (ستاد رين) – لياندرو تروسارد (برايتون) – تشارلز دي كاتلايير (كلوب بروج) – دودي لوكيباكيو (هيرتا برلين)

قائمة بلجيكا بلجيكا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة الخامسة.. المصري يعلن عن ضم رفعت "المفاجأة" 4 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بلجيكا - عودة هازارد وظهور لوكاكو وغياب كاراسكو وأوريجي 10 دقيقة | أوروبا
منتخب مصر يعلن ضم سداسي الزمالك وموعد الكشف عن القائمة النهائية استعدادا لتوجو 23 دقيقة | منتخب مصر
صاحب برونزية منتخب الشباب 2001: هذه أسباب اختفائي كلاعب والنجاح مع كاسكادا كمدرب 31 دقيقة | مصر
موسيماني: الاستماع لموسيقى دوري الأبطال يصيبك بالقشعريرة.. وتمنيت تدريب متعب والخطيب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يخاطب اتحاد اليد لترحيل موعد مباراتي الجيش والزمالك لإكمال قائمته من الشباب ساعة | رياضات أخرى
تقرير مغربي: إدارة الرجاء لم تتلق طلب استقالة سلامي.. واجتماع حاسم خلال الساعات المقبلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
داني ألفيش: موسمي مع يوفنتوس الأسوأ في مسيرتي.. ورفضت ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك