صاحب برونزية منتخب الشباب 2001: هذه أسباب اختفائي كلاعب والنجاح مع كاسكادا كمدرب

من الفوز ببرونزية مونديال الشباب 2001 إلى الاختفاء ثم العودة من بوابة التدريب، جمال حواش الذي لم يخطف الأنظار إليه مثل بقية أقرانه بسبب قلة مشاركاته والإصابة التي ضربت مسيرته مبكرا حالت دون استمراره في القمة.

حواش نجح في قيادة كاسكادا للتأهل من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، ويتحدث لـFilGoal.com عن أسباب اختفائه المبكر للغاية من ملاعب الدوري الممتاز، وتجربته كمدرب.

تحدث حواش قائلا: "بدأت مسيرتي في ناشئين مركز شباب أبو النمرس في عمر الـ14 ثم انتقلت لمزارع دينا بعد موسم وكان فريق مزارع دينا يلعب في الدوري الممتاز آنذاك، تم تصعيدي للفريق الأول مع حسن شحاتة وأحمد رفعت في عمر الـ19".

وواصل "شاركت في أول مباراة مع الفريق أمام الأهلي عام 2000 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي كنت ألعب خلف المهاجمين".

وأكمل "لم أشارك في كأس إفريقيا للشباب عام 2001 لكنني شاركت في بطولات ودية مع منتخب الشباب".

وتابع "شاركت في كأس العالم للشباب في الأرجنتين ولعبت ضد غانا في قبل النهائي، مركزي كان يشارك به جمال حمزة ومحمد عبد الواحد ورضا شحاتة ووائل رياض، لذلك كانت الفرصة صعبة، لكن كان إنجازا عظيما بقيادة شوقي غريب وحصد برونزية كأس العالم للشباب".

وأردف "تعرضت للإصابة ولم أنضم للمنتخب الأولمبي سوى في معسكرين، وقمت بعمل 6 عمليات في قدمي كان لها تأثيرا على مسيرتي".

واستكمل "تجربتي الجديدة في الدوري الممتاز كانت في القناة مع محمود سعد ثم لعبت للمصرية للاتصالات في الدرجة الثانية مع جمال عبد الحميد ثم سكر الحوامدية لـ4 مواسم والصعود للدرجة الثانية مع هشام يكن".

وأكمل "اتخذت قراري بالاعتزال في عمر الـ29 ودخلت عالم التدريب مكبرا، وحصلت على دورات تدريبية أثناء مشاركتي مع سكر الحوامدية".

عالم التدريب

وتطرق حواش للحديث عن عمله في التدريب قائلا: "بدأت في قيادة فريق تحت 18 عاما في سكر الحوامدية، ثم مدرب عام مع نفس الفريق بقيادة حمادة مرزوق المدير الفني".

وتابع "عملت كمدير فني مع مركز شباب أبو النمرس في الدرجة الثالثة ثم تجربة في السعودية في مهد الذهب، ثم عدت لأبو النمرس".

وأكمل "الموسم الحالي قدت فريق كاسكادا للصعود للدرجة الثالثة، حققت 20 انتصارا وتعادلين، ويعد إنجازا في مسيرتي التدريبي سيساعدني في تحقيق هدفي وطموحي بالتدريب في الدوري الممتاز".

وأتم "تقدمت باعتذاري عن استكمال مهمتي في التدريب في كاسكادا وأنتظر تجربة جديدة في القسم الثالث".

جمال حواش كان في الـ20 من عمره حينما تواجد مع منتخب الشباب لخوض بطولة كأس العالم 2001، في مجموعة ضمت الأرجنتين ومصر وفنلندا وجامايكا، مصر تأهلت كثاني المجموعة خلف راقصي التانجو، وفازت بعد ذلك في دور الـ16 ضد أمريكا ثم هولندا في ربع النهائي لتخسر في نصف النهائي من غانا 2-0 وتفوز بعد ذلك ضد باراجواي في مباراة تحديد المركز الثالث.