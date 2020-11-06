صاحب برونزية منتخب الشباب 2001: هذه أسباب اختفائي كلاعب والنجاح مع كاسكادا كمدرب

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 15:52

كتب : رضا السنباطي

جمال حواش

من الفوز ببرونزية مونديال الشباب 2001 إلى الاختفاء ثم العودة من بوابة التدريب، جمال حواش الذي لم يخطف الأنظار إليه مثل بقية أقرانه بسبب قلة مشاركاته والإصابة التي ضربت مسيرته مبكرا حالت دون استمراره في القمة.

حواش نجح في قيادة كاسكادا للتأهل من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، ويتحدث لـFilGoal.com عن أسباب اختفائه المبكر للغاية من ملاعب الدوري الممتاز، وتجربته كمدرب.

تحدث حواش قائلا: "بدأت مسيرتي في ناشئين مركز شباب أبو النمرس في عمر الـ14 ثم انتقلت لمزارع دينا بعد موسم وكان فريق مزارع دينا يلعب في الدوري الممتاز آنذاك، تم تصعيدي للفريق الأول مع حسن شحاتة وأحمد رفعت في عمر الـ19".

أخبار متعلقة
في الدرجة الثالثة – الدوماني يستقيل من تدريب دمياط بعد 52 يوما بسبب المستحقات في الدرجة الثالثة - وفاة محمد الصياد لاعب فاقوس بـ سرطان العظام في الدرجة الثالثة – أحمد عبد الغني مدربا لـ نوبة السويس

وواصل "شاركت في أول مباراة مع الفريق أمام الأهلي عام 2000 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي كنت ألعب خلف المهاجمين".

وأكمل "لم أشارك في كأس إفريقيا للشباب عام 2001 لكنني شاركت في بطولات ودية مع منتخب الشباب".

وتابع "شاركت في كأس العالم للشباب في الأرجنتين ولعبت ضد غانا في قبل النهائي، مركزي كان يشارك به جمال حمزة ومحمد عبد الواحد ورضا شحاتة ووائل رياض، لذلك كانت الفرصة صعبة، لكن كان إنجازا عظيما بقيادة شوقي غريب وحصد برونزية كأس العالم للشباب".

وأردف "تعرضت للإصابة ولم أنضم للمنتخب الأولمبي سوى في معسكرين، وقمت بعمل 6 عمليات في قدمي كان لها تأثيرا على مسيرتي".

واستكمل "تجربتي الجديدة في الدوري الممتاز كانت في القناة مع محمود سعد ثم لعبت للمصرية للاتصالات في الدرجة الثانية مع جمال عبد الحميد ثم سكر الحوامدية لـ4 مواسم والصعود للدرجة الثانية مع هشام يكن".

وأكمل "اتخذت قراري بالاعتزال في عمر الـ29 ودخلت عالم التدريب مكبرا، وحصلت على دورات تدريبية أثناء مشاركتي مع سكر الحوامدية".

عالم التدريب

وتطرق حواش للحديث عن عمله في التدريب قائلا: "بدأت في قيادة فريق تحت 18 عاما في سكر الحوامدية، ثم مدرب عام مع نفس الفريق بقيادة حمادة مرزوق المدير الفني".

وتابع "عملت كمدير فني مع مركز شباب أبو النمرس في الدرجة الثالثة ثم تجربة في السعودية في مهد الذهب، ثم عدت لأبو النمرس".

وأكمل "الموسم الحالي قدت فريق كاسكادا للصعود للدرجة الثالثة، حققت 20 انتصارا وتعادلين، ويعد إنجازا في مسيرتي التدريبي سيساعدني في تحقيق هدفي وطموحي بالتدريب في الدوري الممتاز".

وأتم "تقدمت باعتذاري عن استكمال مهمتي في التدريب في كاسكادا وأنتظر تجربة جديدة في القسم الثالث".

جمال حواش كان في الـ20 من عمره حينما تواجد مع منتخب الشباب لخوض بطولة كأس العالم 2001، في مجموعة ضمت الأرجنتين ومصر وفنلندا وجامايكا، مصر تأهلت كثاني المجموعة خلف راقصي التانجو، وفازت بعد ذلك في دور الـ16 ضد أمريكا ثم هولندا في ربع النهائي لتخسر في نصف النهائي من غانا 2-0 وتفوز بعد ذلك ضد باراجواي في مباراة تحديد المركز الثالث.

في الدرجة الثالثة
نرشح لكم
أخر الأخبار
منتخب فرنسا يستدعي حسام عوار لتعويض نبيل فقير المصاب 18 دقيقة | أوروبا
طبيب مارادونا: دييجو بخير.. حتى أنه رقص 21 دقيقة | أمريكا
الصفقة الخامسة.. المصري يعلن عن ضم رفعت "المفاجأة" 38 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بلجيكا - عودة هازارد وظهور لوكاكو وغياب كاراسكو وأوريجي 44 دقيقة | أوروبا
منتخب مصر يعلن ضم سداسي الزمالك وموعد الكشف عن القائمة النهائية استعدادا لتوجو 57 دقيقة | منتخب مصر
صاحب برونزية منتخب الشباب 2001: هذه أسباب اختفائي كلاعب والنجاح مع كاسكادا كمدرب ساعة | مصر
موسيماني: الاستماع لموسيقى دوري الأبطال يصيبك بالقشعريرة.. وتمنيت تدريب متعب والخطيب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يخاطب اتحاد اليد لترحيل موعد مباراتي الجيش والزمالك لإكمال قائمته من الشباب ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك