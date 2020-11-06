الأهلي يخاطب اتحاد اليد لترحيل موعد مباراتي الجيش والزمالك لإكمال قائمته من الشباب

أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد طالب من خلاله ترحيل موعد المباريات لتقام آخر الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للموسم الجاري 2020-2021.

وقال نص خطاب الأهلي: "أشرنا في وقت سابق إلى أن إقامة هذه المباريات المتبقية سيؤدي للعب الفريق بقائمة غير مكتملة بعدما تم الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم السابق".

وواصل "في حالة الإصرار على إقامة المباريات المتبقية بالقائمة القديمة، فيرجي ترحيل هذه المباريات لتقام آخر الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للموسم الجاري 2020-2021، وذلك ليتمكن الجهاز الفني من تجهيز اللاعبين بفريقي المرتبط مواليد 2000 و2002 لاستكمال قائمة الفريق الأول".

وبعيدا عن نص الخطاب الذي طالب بالتأجيل، أوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "الأهلي كان لديه رغبة صريحة في استكمال المسابقة، رغم قرار عدم استكمال مباريات الموسم الماضي من اتحاد كرة اليد، ورغم تأخر الفريق في الترتيب، وهو ما أكده جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة خلال اجتماع الاتحاد مع ممثلي الأندية، وذلك دعما لجهود عودة النشاط الرياضي".

وواصل الأهلي عبر موقعه الرسمي: "بعد تدخل المسؤولين بقرار استكمال جميع المنافسات الرياضية، قام النادي بإبرام عدد من الصفقات والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين استنادا لإعلان الاتحاد في وقت سابق باستكمال الموسم بالقوائم الجديد، إذ رحل التونسيان إسكندر بن زايد ويوسف معروف بجانب محمود فايز وأحمد خيري ومحمود عام أيضا الثنائي عمر حجاج وهادي حميدو".

وأشار بيان الأهلي بعد الكشف عن نص الخطاب: "الأهلي سيضطر لخوض المباريات الحاسمة ضد طلائع الجيش والزمالك بدون الصفقات الجديدة التي تعاقد معها، بجانب عدم وجود لائحة تتيح استدعاء اللاعبين الراحلين للمشاركة في هذه المواجهات بعد انضمامهم إلى أندية في الإمارات ورومانيا وتونس وأخرى داخل مصر".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية استئناف المتبقي من الموسم الماضي بالقائمة القديمة، وإقامة آخر جولتين من الموسم الماضي على غرار ما حدث في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري أنه حصل على فتوى من الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى تفيد بالموافقة على خوض المراحل الأخيرة والحاسمة لدوري الموسم الماضي بالقائمة القديمة.

ويتبقى أخر جولتين فقط من دوري الموسم الماضي، ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين لحصد اللقب، أما الأهلي فيحتاج الفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن استئناف أخر جولتين من دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر دون الإعلان عن موقف القائمة وقتها.

وكشف الاتحاد المصري عن تلقيه شكاوى من بعض الأندية بخصوص القائمة، وتعامل بموضوعية وحرص على استفتاء الاتحاد الدولي لتأمين القرار وخروجه بشكل قانوني.