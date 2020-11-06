داني ألفيش: موسمي مع يوفنتوس الأسوأ في مسيرتي.. ورفضت ريال مدريد

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 13:54

كتب : FilGoal

داني ألفيش

اختار داني ألفيش لاعب ساو باولو والمنتخب البرازيلي موسمه مع يوفنتوس الإيطالي الأسوأ له في مسيرته الكروية.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

يوفنتوس

ألفيش لعب لـ يوفنتوس موسم 2016-17 وحصد لقبي دوري وكأس إيطاليا وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وقال ألفيش لإذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية: "كل اللاعبين الذين غادروا برشلونة شعروا بالندم بنسبة 100%، لكن عليك التوافق مع ذلك وإلا ستشعر بالمرارة طوال حياتك".

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو يرد على هزيمته التاريخية بانتصار رباعي.. وريفر بليت يقهر داني ألفيش داني ألفيش ينفي رحيله لـ فلامنجو: فريقي الوحيد هو ساو باولو داني ألفيش: قد أكون اليوم نجما في ميلان داني ألفيش: الانتقال لـ بوكا جونيورز؟ لن يكون الأمر سيئا

وأضاف "الموسم الذي قضيته في يوفنتوس كان الأسوأ في مسيرتي، لأنني أردت أن أكون في مكان مثل برشلونة ولم يكن كذلك، كان علي إعادة اختراع نفسي وأصبح مرنا".

البرازيلي رحل بعد نهاية الموسم صوب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي منه عاد لاحقا إلى الدوري البرازيلي من بوابة ساو باولو.

وأردف عن سبب رحيله عن برشلونة "كنت سأبقى في برشلونة طوال حياتي، لكن كان من غير المحترم أن يطردوني من الباب الخلفي. إذا عاملوني كما ينبغي، كنت سأظل في برشلونة".

وأتم "لقد رفضت الكثير من الأموال من ريال مدريد -سواء أحببنا ذلك أم لا ، نادٍ رائع- لم أرغب في أن أُطرد من برشلونة، أردت أن أكون قادرا على المغادرة عندما أريد ذلك، لكنني كنت أعرف أنهم يدفعونني للخروج من النادي".

داني ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم حصد 23 لقبا من أصل 37 مع الأندية بقميص برشلونة.

داني ألفيش برشلونة يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب المنتخب يكشف – سبب تدرب النني مصابًا بكورونا.. ورغبة هاني في السفر إلى توجو 5 ساعة | منتخب مصر
رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 6 ساعة | مصر
أول هدف بعد 15 عاما لم يكن كافيا للانتصار.. ساوثامبتون يتعادل مع ولفرهامبتون 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة كاسيميرو وظهور دورو.. واستمرار ابتعاد بنزيمة أمام إنتر 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بلباو يسحق بيتيس ويدفع برشلونة إلى المركز 13 6 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس لجنة المسابقات: الدوري سيكون صعبا لأنه يبدأ 11 ديسمبر.. ضغط المباريات في كل العالم 7 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي 7 ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اختيار ملعب السويس لنا إجراء روتيني.. هذا مطلبنا 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 البدري يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ضد توجو
قد ينال إعجابك