داني ألفيش: موسمي مع يوفنتوس الأسوأ في مسيرتي.. ورفضت ريال مدريد

اختار داني ألفيش لاعب ساو باولو والمنتخب البرازيلي موسمه مع يوفنتوس الإيطالي الأسوأ له في مسيرته الكروية.

داني ألفيش النادي : ساو باولو يوفنتوس

ألفيش لعب لـ يوفنتوس موسم 2016-17 وحصد لقبي دوري وكأس إيطاليا وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وقال ألفيش لإذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية: "كل اللاعبين الذين غادروا برشلونة شعروا بالندم بنسبة 100%، لكن عليك التوافق مع ذلك وإلا ستشعر بالمرارة طوال حياتك".

وأضاف "الموسم الذي قضيته في يوفنتوس كان الأسوأ في مسيرتي، لأنني أردت أن أكون في مكان مثل برشلونة ولم يكن كذلك، كان علي إعادة اختراع نفسي وأصبح مرنا".

البرازيلي رحل بعد نهاية الموسم صوب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي منه عاد لاحقا إلى الدوري البرازيلي من بوابة ساو باولو.

وأردف عن سبب رحيله عن برشلونة "كنت سأبقى في برشلونة طوال حياتي، لكن كان من غير المحترم أن يطردوني من الباب الخلفي. إذا عاملوني كما ينبغي، كنت سأظل في برشلونة".

وأتم "لقد رفضت الكثير من الأموال من ريال مدريد -سواء أحببنا ذلك أم لا ، نادٍ رائع- لم أرغب في أن أُطرد من برشلونة، أردت أن أكون قادرا على المغادرة عندما أريد ذلك، لكنني كنت أعرف أنهم يدفعونني للخروج من النادي".

داني ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم حصد 23 لقبا من أصل 37 مع الأندية بقميص برشلونة.