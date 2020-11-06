ديربي كاونتي يعلن نقل ملكيته إلى شركة مملوكة لمجموعة بن زايد الدولية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 13:50

كتب : FilGoal

ديربي كاونتي

أعلن ميل موريس مالك ورئيس نادي ديبربي كاونتي توصله لاتفاق مبدئي مع مجموعة "ديرفينتيو" القابضة لنقل ملكية النادي. وذلك حسب بيان نشره الموقع الرسمي.

وقال نص البيان: "هذه المفاوضات تشير إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين".

وتابع "النادي سيسلم ملكيته بعد موافقة رابطة كرة القدم الإنجليزية يوم الخميس".

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وأردف "مجموعة ديرفينتيو يتحكم بها مجموعة بن زايد الدولية، والمملوكة لشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان".

وأتم "المجموعة الآن ستبدأ في عملياتها ومن المتوقع أن يحدث ذلك قريبا".

ديربي كاونتي كان قريبا من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز حينما كان فرانك لامبارد مدربا له، لكن بطاقة التأهل خُطفت منه أمام أستون فيلا.

ديربي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وحل وصيفا 3 مرات، وحصد لقب دوري الرابطة الإنجليزية 4 مرات وحل وصيفا مرة وفاز بالمباراة الإقصائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة.

وتوج النادي الإنجليزي العريق الذي تم تأسيسه منذ 136 عاما وبالتحديد في 1884، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي ديربي كاونتي مجموعة زايد الدولية
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