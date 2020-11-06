قائمة هولندا - دي يونج ودي بيك وبليند يقودون الطواحين ضد إسبانيا والبوسنة وبولندا

أعلن فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا قائمته التي ستخوض 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة تيم كرول حارس نورويتش سيتي بجانب باتريك فان أنهولت مدافع كريستال بالاس ونايثان أكي مدافع مانشستر سيتي ودالي بليند مدافع أياكس.

كما شهدت القائمة تواجد كل من دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد وفرينكي دي يونج لاعب برشلونة وجورجينو فينالدوم لاعب ليفربول.

ويتواجد في الخط الأمامي لوك دي يونج مهاجم إشبيلية وممفيس ديباي مهاجم ليون وستيفن بيرجوين لاعب توتنام.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة إسبانيا وديا يوم الأربعاء، ثم مواجهة البوسنة والهرسك يوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية وبولندا في نفس البطولة، وذلك ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار) – ياسبر سيليسين (فالنسيا) – تيم كرول (نورويتش سيتي)

الدفاع: فان أنهولت (بالاس) – أكي (مانشستر سيتي) – بليند (أياكس) – هانز هاتيبور (أتالانتا) – جويل فيلتمان (برايتون) – ستيفان دي فراي (إنتر ميلان) – أوين فينديل (ألكمار)

الوسط: فان دي بيك (يونايتد) – دي يونج (برشلونة) – دافي كلاسين (أياكس) – تيون كووبميينيرز (ألكمار) – فينالدوم (ليفربول) – توني فيلينا (كراسنودار) – محمد إحتارين (إيندهوفن)

الهجوم: ريان بابل (جالاتاسراي) – ستيفن بيرجويس (فينوورد) – ستيفن بيرجوين (توتنام) – لوك دي يونج (إشبيلية) – دونيل مالين (إيندهوفن) – ممفيس (ليون) – كوينسي بورمس (أياكس) – كالفن ستينجز (ألكمار)