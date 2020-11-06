رويترز: فيفا يستعد للمضي قدما في خططه للحد من نفوذ الوكلاء وتحديد عمولات ثابتة معلنة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 13:00

كتب : FilGoal

فيفا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمضي قدما في خططه التي تهدف لوضع سقف لعمولات الانتقالات للوكلاء وفرض خط لمنح التراخيص حتى لو اعترض بعض الوكلاء على ذلك النظام الجديد. وذلك حسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان فيفا قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أنه سيحدد عمولة الوكلاء من النادي الذي يبيع لاعبا بنسبة 10% من قيمة الصفقة، و3% من أجر اللاعب للنادي الذي سيشتريه.

القواعد الجديدة كان من المنتظر أن يتم تطبيقها في يناير 2022، وستدفع الوكلاء للحصول على تراخيص ويخضعون لاختبار يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وجعل كل العمليات علنية ما سيسمح للجماهير بمعرفة كم سيحصل الوكلاء على مبالغ مالية من الصفقات.

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وقال فيفا حسبما أوضح التقرير إنه بدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وهي عملية الاستشارة، ومن خلالها سيعرف متى سيقدم التعديلات الجديدة لكي يتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة التنفيذية لفيفا والذي يهدف لكي يتم التعديل بداية من الموسم المقبل وألا ينتظر حتى يناير 2022.

وسيتسبب ذلك في غضب كبير في أوساط الوكلاء، الذين هددوا بالفعل في وقت سابق باتخاذ إجراء قانوني ضد الكيان الحاكم لكرة القدم.

وصرح إيميليو جارسيا سيلفيرو رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في فيفا في وقت سابق للصحفيين: "إن لم نتمكن في التوصل لاتفاق مع الوكلاء سنستمر في سعينا، نحن ملتزمون بهذا المقترح".

وواصل "هذا ليس مشروعا ضد الوكلاء، لكنه مشروع من أجلهم، تلك رسالة هامة".

وأضاف "نرغب في العمل معهم لأنهم يلعبون دورا كبيرا في كرة القدم، هناك المئات والآلاف الذين يعملون بشكل ملائم".

واسترسل "هذا ليس مشروعا ضدهم، من يقول ذلك ربما لإنه يخبئ شيئا ما أو لإنه يخشى شيء ما، هناك مجموعة كبيرة من الوكلاء سعداء بالمبادئ الأساسية ونحن جميعا ملتزمون بالتوصل لاتفاق نهائي".

وقال فيفا في وقت سابق أن العمولات التي دُفعت في سوق الانتقالات دوليا وصلت إلى 653.9 مليون دولار في 2019 أكثر 4 مرات مما ربحوا في 2015.

والاختبار الذي يجهزه فيفا للوكلاء يتضمن "اختبار شخصية" وراتب سنوي وكذلك تعليم وضمانات وتأمينات إلزامية.

وسيتم إبعاد الوكلاء عن إجراء أي عمل بشكل مباشر أو غير مباشر في أي فريق كرة قدم أو اتحاد كرة أو كيان كروي.

وستكون هناك عقود خاصة بالعمولات تكتب تحت بند النظام الجديد، والذي يهدف لإنهاء أي جدل يدور حول العمولات الضخمة بعد الصفقات الكبرى.

شبكة "ذا أثليتك" نشرت تقريرا في وقت سابق خلال شهر يونيو أعلنت من خلاله أن هناك حربا وشيكة بين وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قرار الأخير بإصدار عدة تعديلات لحماية نزاهة سوق الانتقالات، أمر قابله عدد كبير من الوكلاء بذعر وغضب شديدين. (طالع التفاصيل)

فيفا وكلاء اللاعبين
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