قائمة ألمانيا - عودة ساني وجوندوجان وظهور ثنائي دفاعي لأول مرة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني القائمة التي تستعد لمواجهة التشيك وديا ومباراتي أوكرانيا وإسبانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني بفارق الأهداف على حساب أوكرانيا برصيد 6 نقاط بعد مرور 4 جولات بالمجموعة الرابعة ضمن التصنيف الأول من المسابقة.

القائمة شهدت انضمام فيليب ماكس مدافع إيندهوفن الهولندي وفيليكس إودوخاي مدافع أوجسبورج الألماني لأول مرة للناسيونال مانشافت.

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فيما غاب الثنائي كاي هافيرتز ونيكلاس سوله بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد ثليو كيرير وإلكاي جوندوجان وليروي ساني لقائمة المنتخب من جديد.

قائمة يواكيم لوف جاءت:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – بيرند لينو (أرسنال)– كيفين تراب (إينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) – روبن جوسينس (أتالانتا) – مارسيل هالستنيبرج (ريد بول لايبزيج) – بنيامين هنريكس (ريد بول لايبزيج) – ثليو كيرير (باريس سان جيرمان) – روبن كوخ (ليدز يونايتد) – فيليب ماكس (إيندهوفن) – أنطونيور رودريجير (تشيلسي) - نيكو شولتز (بوروسيا دورتموند) – نيكلاس ستارك (هيرتا برلين) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن) – فيلكس إودوخاي (أوجسبورج)

الوسط: ناديم أميري (باير ليفركوزن) – يوليان براندت (بوروسيا دورتموند) – سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) – يوناس هوفمان (جلادباخ) – يوزوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – تونس كروس – فلوريان نيهاوس (جلادباخ) – ليروي ساني (بايرن ميونيخ)

الهجوم: لوكا فالدشميدت (بنفيكا) – تيمو فيرنر (تشيلسي)

وسيغيب 8 لاعبين عن مباراة التشيك الودية على أن يشاركوا في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية، وهم: مانويل نوير، ماتيس جينتر – سيرج جنابري – ليون جوريتسكا – يوزوا كيميتش – توني كروس – ليروي ساني – تيمو فيرنر.

وكان المنتخب الألماني حقق فوزا على أوكرانيا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الشهر الماضي، ثم تعادل في مباراة ماراثونية مع سويسرا 3-3.

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